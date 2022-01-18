受到疫情影響，跨境電商市場加速發展，網路家庭（8044）近年來積極發展跨境電商業務，旗下PChomeSEA 18日公開2021年成績，全年銷售額較2020年增超過5倍，其中又以泰國、新加坡、馬來西亞等地的成長最顯著。PChomeSEA總經理蔡文雄說，東南亞是快速崛起的電商市場，接下來PChomeSEA將持續攜手東南亞五大電商平台，包括PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli、Blibli等，並提供一站式的跨境銷售服務，幫助台灣商家拓展東南亞商機。

PChomeSEA表示，2021年創下佳績，成長動能主要仰賴於PChomeSEA完整的行銷推廣服務，包含當地語言翻譯、開箱影片、網紅推廣、社群推播、專屬行銷活動以及當地電商平台大促購物節等，並精準掌握消費者輪廓及需求。

特別值得一提的是，泰國及馬來西亞在2021年增設「本地發貨服務」，在到貨及通關時間大幅縮短下，更有效提升消費體驗及用戶回購率，再再展現品質好、價格動心的台灣品牌與商品在東南亞具有發展潛力。

Google e-Conomy SEA報告指出，東南亞網路用戶數量增長迅速，COVID-19疫情以來，更從2019年的3.6億，每年增加4000萬，等於是?年長出近兩個台灣市場，目前東南亞市場已有4.4億的上網人口，是台灣上網人口超過20倍的規模商機。

同時，整體東南亞網路經濟的規模更是節節攀升，從Google e-Conomy SEA 2021年的報告持續調升，預測至2025年整體東南亞網路經濟將達3630億美元的規模，對比2017年時的預估值僅約2000億美元，可見後疫情時代的東南亞電商市場，已進入高速成長期。

PChomeSEA蔡文雄總經理表示，東南亞電商快速發展，台灣不應該單從旅遊國家、工廠度來看待東南亞，以跨境電商模式邁進東南亞市場是台灣很好的機會。

蔡文雄表示，自2020年起協助台灣商家將品質好、價格動心的台灣商品銷售至東南亞市場，希望有更多的人一起投入，大家一起努力推台灣品牌力。

目前PChomeSEA東南亞跨境電商服務目前在五個國家都具有銷售通路，提供超過50萬台灣商品讓東南亞當地消費者選購，是東南亞最大的台灣商品商城。

而疫情催化了東南亞消費者習慣的改變，舉凡從偶爾嚐鮮到定期的回購，或是從過往在實體消費體驗居多的化妝保養品也轉移到線上購買。另外，受歡迎的台灣商品也開始出現變化，除了過往常態熱賣的台灣泡麵、零食、糕餅及茶葉外，像是常溫即食料理、養身保健食品與化妝保養品的買氣都持續攀升中。

展望未來，PChomeSEA攜手東南亞五大指標性電商平台，包括PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli、Blibli等，帶動營業額穩定成長，同時，也將持續透過一站式的全方位跨境銷售服務，包括商品翻譯、雙語客服、在地行銷、國際物流及金流等，PChomeSEA也提供加值型行銷推廣服務，幫助台灣商家摒除跨境出海阻礙，搶攻南向商機。