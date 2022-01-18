中國外交部網站消息，中國外交部副部長樂玉成18日在中國人民大學主辦的「2022宏觀形勢年度論壇」發表開幕特別演講時表示，「中國的經濟總量超不超過美國，我們不感興趣，也不是我們的追求。讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是中國共產黨的奮鬥目標。」

樂玉成指出，要知道，中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學以上教育比例僅有4％，而美國卻有25％。這才是應該高度重視並努力去改變的。比起GDP是否超美，中國更看重在思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超，要力求更先進、更符合人民期盼、更順應時代潮流。

樂玉成表示，造成中美關係今天困難局面的癥結，在於美國奉行錯誤的對中政策，錯誤的對中認知，錯誤的時代觀、世界觀，在「中國威脅論」裡越陷越深，不能自拔，處心積慮打壓遏制中國，樂此不疲挑動大國競爭對抗。

樂玉成強調，中國當然不希望任何戰爭，無論是熱戰、冷戰，還是「新冷戰」。拜登總統在聯大講台上信誓旦旦宣稱不打「新冷戰」，但看美國的行動，顯然沒做到，他們抱著冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則就是變相打「新冷戰」。

樂玉成指出，我們主張一起向未來，而不是穿越回冷戰時代，希望美國把不打「新冷戰」的承諾落到實處。中美之間在一些具體領域存在競爭，但不能用「競爭」來定義整個中美關係。與其說中美關係進入「競爭時代」，我們更主張將中美關係引向「和平共處時代」。中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，通過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。