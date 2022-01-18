30歲以色列籍男子約瑟夫在台擔任業務經理，去年騎機車與開車的吳姓男子發生行車糾紛，吳男將他攔停開車窗要理論，沒想到，約瑟夫竟先動手，伸手搶奪車內價值10萬元名牌包及70萬元名錶等財物，並動手毆打吳男，打到他手指頭骨折、眼球破裂及神經受損，因民眾聚集圍觀，才放棄逃逸。台中地檢署依強盜使人重傷罪起訴。

起訴書指出，約瑟夫在去年10月12日下午5時許騎機車沿中市市政北二路行駛，與駕駛自小客車的吳男發生行車糾紛，兩人在惠民路口發生爭執後，約瑟夫騎機車離開，吳男心生不滿同向行駛到河南路三段路口附近人行道，將他攔停，並打開副駕駛座車窗想要理論。

約瑟夫也下車走近吳車，瞄到車內駕駛座放著價值10萬元的LV名牌背包、70萬元的Audemars Piguet名牌手錶及平板電腦、行動電話等財物，竟手伸入車窗拿背包，吳男發現拉住背帶防搶，約瑟夫猛力強拉，將他拉至副駕駛座，數次要求放手，並動手毆打吳男臉部及眼部數拳。

吳男遭拉扯及毆打，導致左手小指及中指骨折、骨碎片位移；左眼球破裂合併水晶體脫位，視能減損等傷害，眼鏡也被打得扭曲變形。

直到現場慢慢聚集不少民眾圍觀，約瑟夫才放棄名牌背包，騎機車逃逸。

經路人報警，警方調閱監視器影像追查，約瑟夫到案坦承打人及拉扯皮包等事。檢察官以約瑟夫所犯是強盜使人受重傷罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑。