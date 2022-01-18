2018年原住民族委員會在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，阿美族奇美部落認為未經授權擅自利用其專利，侵害原住民傳統智慧創作，向原民會、原民文化發展中心及該活動委外承辦單位優利公司求償300萬元，台北地方法院18日辯結，訂3月11日宣判。

庭末，部落也發布新聞稿說明為什麼要提告，部落解釋是因為原民會轄下的文化發展中心所屬團隊，未經告知和取得奇美部落授權下，展演三項專用權標的，而且還跳錯違反相關禁忌倫理，且在幾次法院的言詞辯論中原民會、發展中心、優利公司相互推諉企圖模糊焦點。

部落指責原民會更是球員兼裁判，到底這個專用權是在保護誰，主管機關可以自己說了算嗎？申請文件條文中的禁忌部分是僅作參考嗎？似乎誰都可以說因為發揚原住民族文化，進行國際交流就不需經過部落同意或授權？即使是跳錯也是合情合理合法？試問這個專用權保護的對象到底是誰？當初立這個法的初衷是什麼？