28歲大陸演員孫銥有演出《楚喬傳》、《以家人之名》等代表作，去年7月她宣布閃婚，同時分享懷孕喜訊，日前她順利產下兒子豆苗，也特別發布了一段生產全紀錄影片，過程狀況不斷，由於產後大出血，一度發布病危通知，從鬼門關前走一遭也讓她忍不住直呼，「做媽媽真的太難了！」

孫銥日前在網路上發布將近9分鐘長的生產影片，當時她已經懷孕39周又一天，在老公「熊熊」的陪伴下入院待產，隔天她打了催產針，接著開始痛苦地宮縮，只好先打無痛分娩，在生產過程中，孫銥用力到都爆出青筋，然而寶寶才剛出生，她就突然大出血，寶寶也因為羊水破裂導致肺部感染。

孫銥的生產過程一波三折。（圖／翻攝自微博）

孫銥回憶當時，母子倆被發了病危通知，她累到只想好好睡一覺，眼前逐漸模糊，「我一直告訴自己，病危的豆苗還需要媽媽，還沒有親過他、抱過他，我不能睡。」所幸經過搶救後，母子都平安出院，孫銥也向粉絲報平安，「做媽媽真的太不容易了！祝福全天下的孕媽媽和寶寶們都要健康平安啊。」

粉絲們也被感動得熱淚盈眶，「做媽媽真的太不容易了！！祝福全天下的孕媽媽和寶寶們都要健康平安啊！」、「辛苦了，看哭了。以後也要幸福哦」、「真的很辛苦！母親太偉大了！」、「還沒有步入婚姻的我看哭了，銥銥真棒」、「心疼姐姐！還好一切平安順利」、「當媽媽真的好不容易啊，姐姐和豆苗會一直健健康康的！」