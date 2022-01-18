今增17本土這4例最棘手 陳時中：新竹高階主管一家四口感染源不明

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增17例本土個案，其中有6例為聯邦銀行群聚、5例為「西堤牛排中壢中山店」相關，新竹一家4口，1例防疫計程車司機，以及1例歌友會成員的舞蹈班接觸者。今桃機衍生出的相關本土個案正式突破100例。

指揮官陳時中表示，17名個案有幾個來源，新竹市一家公司的主管染疫，因為在前幾天自己覺得有輕微症狀，雖然沒發燒但咳嗽，因為工讀生懷疑和明新科大確診者有關，自行做了員工快篩，主管本身檢出陽性，警覺性高就醫採檢確診，3名家人也都確診，目前感染源不清楚，因為其他人也做了都是陰性，需要持續疫調。

聯邦銀行方面，目前大部分都已匡列完畢。陳時中表示，匡列中的個案在第5天接受採檢，有5員工陰轉陽，另有1同住家人居家隔離期間確診，因此聯邦累計18員工染疫，相關親友合計5人染疫，影響相對小。

至於「西堤牛排中壢中山店」，7日用餐者新增1例，為一家7口用餐，1、3歲小朋友確診後，媽媽、阿嬤也確診的家庭，爸爸今日也確診，13日曾檢驗陰性，今日轉陽性。另9日用餐的新增1家3口，案18051-18053染疫。昨日確診的西堤客人案17997，昨日說是姊姊，但其實是媽媽，目前媽媽的職場接觸者新增1人染疫，為案18065，地方政府持續疫調中。整體而言，西堤共4累計員工染疫，1月7日用餐的合計7人，1月9日用餐的則有18例，關聯者則累計9人。

與此同時，陳時中表示，清潔員群聚中的歌友會成員案17369的接觸者也在今日確診，個案在1月11日隔離，當時檢驗陰性，現在轉陽。另有1名防疫計程車司機，一開始檢驗的時候，已經3次陰性，4採陽性，Ct值很高，31.6，2採後下降，目前大概能追蹤到曾經載過確診者，會進行定序。

至於機場的防疫人員（案17928），陳時中表示，目前暫定和原來的清潔員（案17230）這一系列沒有關聯性，目前看來，基因序列可能不相同，懷疑是在搜集唾液檢體時染疫，待定序清楚再報告，可以確定和清潔員不同感染源。

另日前有1名女兒陰性、媽媽確診的個案，經過2採是陰性，會再看看血清檢驗結果。而明新科大個案學生的室友（案17999）昨日確診，因在幼兒園實習，新竹縣的幼兒園已經進行大規模疫調採檢隔離。