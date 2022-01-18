中國人民大學主辦的「2022宏觀形勢年度論壇」今天（18日）上午在北京舉行。論壇上，有記者向大陸外交部副部長樂玉成提問，大陸在兩岸問題上的外交目標，是否是讓台灣所謂的「邦交國」數量清零？台海是否真的會爆發戰爭？是否有統一時間表？樂玉成表示，台灣「邦交國」清零是早晚的事。

中央廣播電視總台旗下的一個新媒體平台「看台海」微信公眾號報導，大陸外交部副部長樂玉成同樣用三個問題來回答記者提問。

第一個問題：台灣是誰的台灣？樂玉成表示，我們知道歷史上由於內戰，海峽兩岸處於政治對立，但是中國的主權和領土完整沒有分割，也不可能分割。台灣不是別國的領土領地，而是中國的神聖領土，中國對台灣擁有無可爭辯的主權，他覺得這是大家討論台灣問題的根本出發點和前提。「台灣是誰的？台灣是中國的。」

第二個問題：什麼是一個中國？樂玉成說，一個中國，他記得大家可能從小在教科書裡就能朗朗上口地背出來，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這就是一個中國。美國也口口聲聲地說奉行「一中」，一個中國，但是行動上它幹什麼了？它是在支持「台獨」、侵蝕中國的主權，而且通過「切香腸」、踩紅線等各種方式支持「台獨」，這是大陸不能接受的。這哪裡是一個中國，這是要把一個中國掏空、虛化、歪曲。

樂玉成表示，如剛才他說的為什麼要打假？這也是假「一中」、假一個中國。所以在台灣問題上，一個中國問題上大陸也要「打假」。所以談到中國對台灣的主權，反對「台獨」，在這個問題上大陸的立場堅定，沒有任何退讓和妥協的餘地。

第三個問題：台灣的未來在哪裡？樂玉成指出，（台灣所謂的）「邦交國」清零是早晚的事。尼加拉瓜前不久跟中國復交，這就是大勢所趨，人心所向，代表國際正義和歷史必然。所以搞「台獨」，搞分裂，只會路越走越窄，最終走向窮途末路，成為孤家寡人。搞「台獨」十分危險，大陸叫玩火，或者說「台獨」就是導火索，大陸要堅決予以抵制和反對。

樂玉成最後表示，習主席講過，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！所以他堅信中國必須統一，也必將統一。中國統一是不可逆轉的歷史進程。