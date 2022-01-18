新北市淡水古蹟博物館創意無限大，繼去年推出「指尖上的古蹟」大獲好評，今年延續主題，一口氣推出5種「餐桌上的古蹟」文創商品，讓大家把淡水古蹟端上桌，一起吃好賺飽，今年都能虎你發財。

淡水古蹟博物館即日起推出《福虎生風招財錢紋墊》、《古藝GOOD EAT》系列的調色刷、藝蹟小碟、畫布巾及《多彩淡古－日日手提袋》，共5種文創商品，由館員們依照淡水古蹟特色來發想與規畫，利用日常用品來使大眾認識更多古蹟的風貌。

《福虎生風招財錢紋墊》靈感來自前清英國領事官邸地基的錢紋通氣孔，在傳統上有大富大貴之意，紋樣含有6個錢幣，也有六六大順的吉祥寓意，而且造形非常適合製作隔熱墊，因此搖身一變成餐桌的必備品。

此外，淡古特別與育成社會福利基金會淡水義山小作所合作，並邀請學員繪製外包裝的老虎，可愛又討喜，限量200片，歡迎支持公益的朋友們多多支持。

《古藝GOOD EAT》系列則是發想自甫修復完工的淡水木下靜涯舊居，由於木下靜涯是位畫家，館員靈機一動把畫筆與顏料碟變成實用的醬料刷與盤子。

畫布巾概念來自日本常用的風呂敷，可用於包便當、禮品、餐墊、頭飾或領巾等，畫布巾上的8個古蹟紋樣，再延伸製作成普普風的手提袋，實用性十足。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館近年來創意靈感大爆發，這次腦筋動在文創商品上，大膽地把古蹟與畫具搬上餐桌，讓淡水的古蹟與藝術色彩化為美好生活的陪伴者，一起品味生活，暢遊古蹟。