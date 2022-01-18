中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增17名本土個案以及49例境外移入，其中多名和聯邦銀行有關，另有一例為基隆的防疫計程車司機。指揮官陳時中表示，目前掌握到該名司機曾載過確診個案，因而染疫。

今天新增的案18020防疫計程車司機，第五度採檢才確診，陳時中表示，這名司機先前連續三次採檢都是陰性，13日也是陰性，共有4次陰性，剛開始Ct值31.6，第二天開始，Ct二才往下降，病毒量開始增高。

陳時中表示，有追蹤到這名司機曾載過確診個案，將以基因定序釐清感染源。

陳時中表示，目前可以發現這名防疫計程車司機的PCR採檢Ct值快速往下快速降，不是舊案，第二次降到12，當中可能有一個「傳播源」，查過他有再過一個確診病人。

至於他是哪一天載到確診者？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這段時間計程車司機都很忙碌，目前掌握到他在1月14日曾載過一位機場唾液採檢陽性個案，但當時他還不知道結果，所以今天才要宣布擴大落地採檢對象，盼能減少後續機場引起的傳播鍊。

羅一鈞表示，這名司機一月上旬1月4日到10日三度採檢都是陰性，13日也是陰性，共有4次陰性，但因為他14日載到境外確診個案，後續要經過基因定序才能確定是否就是這名個案傳染給司機。