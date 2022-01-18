加州大學洛杉磯分校（UCLA）24歲女研究生庫普芙（Brianna Kupfer）在洛杉磯一間高檔傢俱店工作時，突然被一名不認識的無業男子隨機刺殺，兇嫌行兇後冷靜逃逸。

美國一名正在攻讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究所的24歲女學生庫普芙（Brianna Kupfer），上周在洛杉磯一間高檔傢俱店工作時，突然被一名不認識的遊民隨機刺殺，男子行兇後還冷靜、從容地離開現場。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，13日下午1時50分，庫普芙正在洛杉磯高檔傢俱店Croft House上班，當時店內只有她一人，突然一名男子進入店裡，直接持刀刺殺庫普芙，接著就從後門離開。

監視器畫面顯示，這名男子身材瘦高，穿著黑色連帽上衣、牛仔褲，臉上戴著太陽眼鏡及口罩，背著黑色包包，行兇後冷靜、從容地走在巷弄裡。

20分鐘後一名顧客上門，發現倒在地上的庫普芙已經氣絕身亡。

警方表示，兇嫌據信是一名非裔遊民，和受害者素不相識，目前尚不清楚犯案動機。

年僅24歲的庫普芙目前正在加州大學洛杉磯分校攻讀建築設計，她在傢俱店擔任設計顧問，到職剛滿一年。

Brianna Kupfer, a UCLA grad student, was stabbed to death at age 24.



DEMAND justice for Brianna! pic.twitter.com/ORL9C7dJOr — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) January 17, 2022

庫普芙的父親表示，女兒原本預計當天晚間飛到紐約參加友人的生日派對，沒想到出發前幾小時就遇害。

他說女兒熱愛跳舞，相當關注環保議題，人緣相當好，深受家人、朋友喜愛，「她總是想讓身邊所有人都感到開心。」

Brianna, a beautiful & talented grad student was stabbed to death at an upscale LA furniture store. Not missing, but gone forever due to a senseless act of violence. Preparing to break down this case on @NewsNation at 7:30 AM EST tomorrow. #briannakupfer https://t.co/p0zPS1PB0H — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) January 17, 2022

案發後，Croft House門口擺滿民眾致上的鮮花，店家也發出公告，表示為失去敬愛的團隊成員感到心痛。

臨近的脊椎治療室老闆波特霍（Jennifer Botelho）表示，案發前兇嫌曾走進她的店裡，詢問提供什麼服務之類的問題，待了幾分鐘就離開，她對於後續發生的事感到相當「可怕」。

值得注意的是，近年洛杉磯治安明顯惡化，根據洛杉磯警察局數據，去年謀殺案較2019年增加52%，槍擊事件增加59%，店家及一般住家的搶劫案也層出不窮。

庫普芙父親痛批當地政府對犯罪太寬容，導致犯罪猖獗。