現年50歲的黃維德，曾演出《飛龍在天》、《世間路》等民視八點檔，是2000年前後的民視當家小生，在2004年後演藝事業轉往中國大陸發展，雖然發展不錯但卻因一次感情風波而導致形象重創。

黃維德和伊能靜在中國大陸同屬一家公司。（圖／中時資料照）

當年黃維德到了大陸以後，透過公司認識了歌手伊能靜，既是同事，又是同鄉，兩人很自然地走得比較近，頻頻傳出曖昧新聞的兩人，在2008年被狗仔拍到當街牽手。然而黃維德當時有交往長達18年的女友，伊能靜更是已和歌手庾澄慶結婚8年，儘管兩人都否認劈腿，強調只是工作的朋友。黃維德的經紀人當時受訪表示當日他也在現場，「當時只是伊能靜要找黃維德幫忙拍新單曲的MV，在過馬路時拉了一下，沒有外界所想的那麼嚴重。」不過兩人形象都因此受創，而伊能靜也在隔年離婚。

黃維德在《瑯琊榜》中精湛的演出，重新贏回觀眾的喜愛。（圖／中時資料照）

據傳當時黃維德的女友並沒有因緋聞而離開，儘管黃維德人氣大不如前，女方仍繼續陪在他身邊，雖然並未結婚，但兩人的感情已昇華成家人。黃維德的演藝生涯在2015年才終於迎來反轉，他在《瑯琊榜》中演出譽王蕭景桓，以自然純熟的演技再度獲得觀眾喜愛，更在2016年獲得第19屆華鼎獎的全國觀眾最喜愛的影視明星，更以該角獲得2015國劇盛典的最佳男配角獎項，一吐多年來的沉悶。至於當年緋聞風波的女主角伊能靜，也在走過風波的低潮後，在2015年與小十歲的大陸男星秦昊結婚，對此黃維德也大方表示祝福。