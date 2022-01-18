解放軍東風-17高超音速飛彈

分析家警告，印度對新買的S-400防空系統太自負，可能會讓它誤以為自己刀槍不入，並增加了對宿敵巴基斯坦軍事誤判的可能性。

據《防務新聞》（Defense News）17日報導，巴基斯坦智庫國際戰略研究中心（Center for International Strategic Studies）高級研究員艾哈邁德（Mansoor Ahmed）說，印度言下之意似乎顯示，他們認為，S-400能有效使自家領空無法穿透，並使部隊無懈可擊。

因此，有人擔心，印度可能會進行軍事冒險，認為先發制人，對巴基斯坦發動攻勢會穩贏。印度從2021年12月起，接收了5套俄製S-400系統，率先沿著印巴邊境部署。理論上，S-400的攻防和「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力似乎很強大。據說它能有效對付戰機，無人機和彈道與巡弋飛彈，甚至能化解巴基斯坦的核威懾力。

然而，倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）航太專家拜利（Douglas Barrie）指出，S-400雖不該被低估，但也不該高估。S-400系統，或是發射車要是部署得太接近前線，可能會有直接遭攻擊的危險。艾哈邁德指出，2021年8月成功試射的「法塔赫-1號（Fatah-1）」多管火箭砲系統射程達150公里，可危及S-400。

此外，巴基斯坦也能從如中國和土耳其等，操作S-400防空系統的友好國家軍演中受益。起碼這些國家可能向巴國透露，S-400的優缺點有哪些，而間接幫忙伊斯蘭瑪巴德壓制印度。

另一方面，美國智庫「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）中國軍事專家費學禮（Rick Fisher）說，中國也會提供巴基斯坦好些選項，北京很可能會像支援北韓新高超音速滑翔體（HGV）飛彈彈頭般，已經或將會協助巴基斯坦發展HGV，或乾脆軍售東風-17。他說，或許北京如今可以選擇讓北韓把HGV賣給巴基斯坦。

此外，費學禮說，中國甚至可能提供巴國類似的防空系統，幫它與印度恢復軍事平衡，而預料中方可望很快能做到這點。他指出，和中國利用俄製戰機研製自製戰機不同，S-300和S-400製造商金剛石-安泰（Almaz-Antey）1990年代曾同意，除了賣面對空飛彈外，也出售中國製造第4代面對空飛彈的方法。