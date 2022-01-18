白宮首席醫療顧問佛奇博士周一表示，現在預測Omicron變種病毒是否將成為最後一波新冠疫情仍為時過早。他在「達沃斯議程」（Davos Agenda）上表示，它是否會成為每個人都希望的活病毒疫苗仍有待觀察。

今年的世界經濟論壇（WEF）達沃斯議程在1月17日周一以線上方式展開。

Omicron變種病毒雖然具有高度傳染力，但其致病的嚴重性卻較之前的變種病毒溫和，使這個新變異株或許可以加速終結這場大流行的希望燃起。

但佛奇表示，現在還不能保證，「我也希望如此，但這只會發生在沒有出現另一個變種病毒是可以逃脫先前變種病毒觸發的免疫反應」。

佛奇表示，即使Omicron真的成為最後一隻新冠變種病毒，也不可能代表這個病毒將完全終結，它反而會以「地方病」（endemic）的程度繼續存在社會裡。他表示：「『控制住』意味著它仍會存在，只是其存在不致於擾亂社會，這就是我對地方病的定義。到了那個階段，我們將不再需要戴口罩等公共衛生措施，社會可能恢復到疫前某種程度的正常狀態」，「你不會完全消除這種疾病，但希望它輕微到不會擾亂我們正常的社會、經濟和其他的互動，對我來說，這就是新常態」。