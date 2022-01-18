大陸外交部網站消息，中國外交部副部長樂玉成18日出席中國人民大學重陽金融研究院等舉辦的「宏觀形勢年度論壇」開幕式並發表演講。談去年中國外交六大高光時刻：中國國家主席習近平在第76屆聯大提出「全球發展倡議」、「中美元首首次視訊會晤」、「孟晚舟平安回國」入列。

樂玉成表示，新冠疫情延宕反復，百年變局加速演變。去年一開年就發生美國國會山「大淪陷」，隨後全世界目睹美軍喀布爾「大潰敗」，歲末年初多國疫情又一次「大失控」，世界經濟面臨40年來最嚴重的「大通膨」，這些世界亂象既是天災，更有人禍。個別國家乾脆甩鍋推責、嫁禍於人，甚至挑動「新冷戰」，攪得世界不得安寧，各種風險隱患顯著上升。

樂玉成指出，2021年中國外交有六大高光時刻：

一是習近平在第76屆聯大提出「全球發展倡議」，這是中國為推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，加快落實聯合國2030年可持續發展議程作出的又一重要貢獻；

二是中俄隆重紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，開啟了兩國世代友好、合作共贏的新征程；

三是中美元首首次舉行視頻會晤，就事關中美關係發展的根本性、全域性、戰略性問題坦誠深入溝通；

四是孟晚舟平安回國，當她面對鏡頭深情說出「如果信念有顏色，那一定是中國紅」的時候，相信14億中國人的內心都充滿了感動和自豪；

五是中寮鐵路通車，使寮國從「陸鎖國」一躍成為「陸聯國」，為共建「一帶一路」樹立了又一成功典範；

六是大陸疫苗助力全球抗疫，一年內中國累計向120多個國家和國際組織提供超過20億劑疫苗，目前全世界使用的疫苗中一半來自中國。

樂玉成強調，當前國際上造假現象太多，針對中國的謊言流毒太多。對於這些假冒偽劣言行，我們毫不客氣，堅決「打假消毒」，打得它們露出原形、無處遁形。「打假消毒」不僅是外交戰線的任務，也是專家學者的共同使命。