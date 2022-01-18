北市力推疫苗護照，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊都表示「就等中央點頭」，考慮優先在公有場館及批發市場試辦。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，預計周四宣布，周五開放大家申請。
陳時中表示，指揮中心提供的是疫苗證明，這是一個歐盟的規格，基本上是單向的、可攜式的，步是把資料留給對方，因此使用上有一些限制，要符合規定。
至於柯文哲昨表示，周四將和中央開會討論疫苗護照，陳時中證實「台北有和我們提過」，要討論如何在資料最少暴露之下，滿足他們的需要。
北市力推疫苗護照，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊都表示「就等中央點頭」，考慮優先在公有場館及批發市場試辦。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，預計周四宣布，周五開放大家申請。
陳時中表示，指揮中心提供的是疫苗證明，這是一個歐盟的規格，基本上是單向的、可攜式的，步是把資料留給對方，因此使用上有一些限制，要符合規定。
至於柯文哲昨表示，周四將和中央開會討論疫苗護照，陳時中證實「台北有和我們提過」，要討論如何在資料最少暴露之下，滿足他們的需要。
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