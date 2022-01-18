因應電動車的蓬勃發展及鋰電池正極材料大量需求，環保署與工研院投入將廢二次鋰電池的黑粉，提純成為價值較高，且純度較高的硫酸鈷、氧化鈷，可作為鋰電池正極材料的化工原料，目前已獲得關鍵技術，並達到試量產的階段。

根據3C產品及電動運具的銷售額推估使用汰換週期來計算，預估至西元2025年，台灣每年將有1100公噸之廢二次鋰電池排出。為使金屬資源能留在國內，發揮價值，汰役鋰電池有價金屬資源高值再利用，提前布局與研發，環保署自3年前即積極推動與工研院之合作。

可藉由充電重複使用的鋰電池稱為二次鋰電池。因具有高能量密度、生命週期長與低放電率，被廣泛應用在各種消費性電子產品上（含手機、相機、筆記型電腦與平板等）；近年電動運具（含汽機車、自行車）與大型儲能設備的動力均高度仰賴鋰電池的供給。鋰電池中含鈷（Co）、鋰（Li）、鎳（Ni）、錳（Mn）、銅（Cu）等有價金屬資源，台灣產業所需皆仰賴進口。隨著電動運輸工具大力推動下，帶動鋰電池市場蓬勃發展，原材料需求量持續升高。

據環保署統計，110年二次鋰電池（含電動汽機車、3C產品及含二次鋰電池商品）之回收量約600公噸，占整體廢乾電池回收量約15％。尤其聚焦電動車累積總量已8000輛、電動機車累積銷售量50萬輛的百萬電動車市場，環保署預估，西元2025年台灣二次鋰電池廢棄量年約1100公噸，目前我國6家處理廠處理量能每年約2200公噸，屆時足以處理排出之二次鋰電池。

環保署回收基管會執秘王嶽斌指出，過去國內技術在破碎處理後，含有價金屬的正負極混合粉大部分輸出國外，剩下「黑粉」僅能作為煉鋼輔料，每公斤只有80元的價值，但在此技術的精密分選與純化處理後，其中的氧化鈷目前行情每公斤800元是原來10倍，且隨著國際需求與產地政經狀況，預估價格會波動的越來越快、越來越高。氧化鈷可作為電池與化工原物料，重新回到鋰電池的製造，不僅將有價資源留在台灣，更是高值循環再利用，落實循環經濟遠景。