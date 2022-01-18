台南市警方破獲竹聯幫齊興會討債組織。（曹婷婷攝）

台南市警方破獲竹聯幫齊興會討債組織。（曹婷婷攝）

台南市警方破獲竹聯幫齊興會討債組織。（曹婷婷攝）

竹聯幫齊興會副會長曾華翔於臉書創立「討債公社」，公開招攬遭積欠呆帳債權人，五五分帳接受委託催討債務，曾嫌以新北市新店區某酒店為堂口，曾嫌受理討債後，即致電被害人「我們是竹聯幫」恐嚇欠債者，如不還債，就指示手下到被害人或親友住處、上班處丟擲「殺人償命欠債還錢」、「黑白無常鬼神嚇人」文宣，惡行遍及全台，至少50人受害。台南市警方去年初獲報，17日晚間會同台北、台中警力逮捕曾嫌等9人，今依涉嫌組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財法辦。

警方指出，36歲曾華翔為壯大幫派實力，於臉書創立「討債公社」多時，幾乎每天都有人po出欠債者資訊，他除了號召齊興會手下加入討債，也吸收「四海幫海古堂」組織成員9人共組暴力討債集團，曾嫌負責指揮調度，慣用手法為丟擲印有「殺人償命」、「欠債還錢」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」文宣，恐嚇逼迫被害人出面償還債務，導致被害人、親友心生恐懼，難以度日。

台南市警五分局去年1月獲報，經台南地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證長達1年，昨天結合台北市警局、台中市警局及特殊任務武裝警力同步執行拘提及搜索掃蕩任務，查扣印有該組織名稱禮金袋及帳冊、恐嚇文宣、被害人本票、借據、委託書、空氣手槍、發令彈、模擬彈、武士刀、開山刀、鐵棍、伸縮警棍、第三級毒品愷他命、自小客車等物證，同步逮捕傳喚嫌犯曾華翔等9人到案。

警方指出，台南地區委託曾嫌討債金額高達2000萬元，曾嫌等人也深諳要規避暴力討債的法律責任，曾嫌明令手下「不搞暴力」，雖然出門討債也會攜帶刀械，但不會拿來教訓被害人，規避刑責。警訊後，全案除依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦外，專案小組另持續就被害人受害情形及其他共犯深入追查蒐證。

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