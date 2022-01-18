62歲「金嗓歌后」葉璦菱的獨子、金曲最佳新人獎得主ØZI（本名陳奕凡），日前被謝和弦的混血前妻Keanna指兩人曾有關係，甚至公開調情對話，怒轟：「我是砲友暈船嗎？」謝和弦也跳出來酸前妻「約砲暈船被人略過」掀起熱議。事實上，ØZI曾坦言做得到性愛分離，「這會幫助我抒發，但是這不代表我愛上你了。」

ØZI去年4月作客YouTuber娘娘的頻道，大方分享性觀念，認為無論用健康、搞笑或其他態度，只要不要誤導外界做不安全的事情就沒問題，自己私下也會跟兄弟們聊性。被問到性愛是否一定要綁在一起，ØZI直言：「它可以一樣，也可以不一樣。」

ØZI分析，若以整體層面來看，男生比較不容易在性行為中走心，「很多時候男生比較會是把它當作是一個發洩，因為男生對這個發洩的需求量可能比女生高一點，也就是因為這個基因的思維，會讓我們有辦法分開。」ØZI坦承：「這會幫助我抒發，但是這不代表我愛上你了。」

不過，ØZI補充說明，若自己有女朋友，發生關係的感覺會遠遠超越沒有愛的性，「因為你會放感情進去，靈魂上的交織會更緊密一點，對我來說Making love跟Sex還是有很直覺上的差別。」

ØZI近期也為宣傳新歌，上網紅阿滴的YouTuber頻道，除了解析露骨的英文歌詞，還玩起真心話大冒險，被問到「有跟多少個女生睡過」、「有沒有實際做過2女1男」，他笑而不答，直接喝光杯子裡的酒，留給網友無限的想像空間。

葉璦菱得知ØZI捲入紛爭，透露已跟兒子告誡交友要慎選，「這都是年輕人交朋友的問題，大家都年輕過，大家交朋友都會交到不對的或是益友，在愈年輕的時候就愈不懂的去選擇，什麼朋友都交，現在長大了，漸漸會發現什麼朋友可以交、不可以交的。」

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