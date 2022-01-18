本土疫情再起，各界不敢大意，前立委沈富雄認為，「台灣正走在清零Omicron的十字路口上」，並指出目前官方做法上的矛盾與怪現象。

沈富雄今（18）日在臉書表示，指揮官陳時中偶而會漏口風說：「我們要與Omicron共存」；前副總統陳建仁更斬釘截鐵說要「共存」，但官方（中央、地方都一樣）的做法無疑仍在清零，因此就出現不少明顯矛盾的怪現象。

其中朝正確方向修正的，沈富雄舉例，像是採陽輕症者送專責防疫旅館，而不是醫院；入境檢疫考慮由14天減為5天；陳時中拒絕「升為三級」及「取消餐廳內用」，定力比以前進步。

但沈富雄也指出，有「最好笑的迷途羔羊」，如北市警員一人身體不適，採陰，結果北市警局560人即日起異地分流辦公；雙北要發「疫苗護照」，他則認為太遲了、不管用了！南加州的數據證明打兩針和完全不打的人得Omicron的機會幾乎相等。

對於指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說確診者多屬輕症，六成僅喉嚨不適，甚至只有喉嚨癢，難以分辨。沈富雄認為，為什麼要分辨？庸人自擾。

而前台大醫院感染科醫師林氏璧說，Omicron的潛伏期僅3天，感染後1天即會傳人，所以疫調困難。沈富雄則表示，這是杞人憂天的職業病，上天已經搭配一個症狀無關緊要的變異株，你疫調漏了，也無關大旨。