醫稱當前疫情只是「前菜」 陳時中認：不排除擴大可能

新冠肺炎本土疫情連環爆，國內今新增17例本土個案，桃機延伸的本土個案正式突破100例。昨有醫師預估，2月初可能會出現更多確診個案，現在的狀況只是「上了前菜」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全球上周多次單日超過300萬人染疫，未來不排除疫情未來擴大的可能性，但也有可能控制住。

衛福部台東醫院前院長祝年豐17日於《少康戰情室》中表示，Omicron傳播快，台灣遇上農曆年前大批返鄉人潮入境，預期接下來Omicron會在社區傳播得更快、更多，2月初可能會出現更多確診個案，現在的狀況只是「上了前菜」。

對此，陳時中表示，我們看全球上周多次單日超過300萬人染疫，最高347萬人。台灣國門沒有封閉，未來擴大當然是有可能，但是也有可能控制住，現在還沒辦法了解新竹一家四口的感染途徑，至於聯邦的幾位都在控制內，另「西堤牛排中壢中山店」個案知道來源但需要持續疫調。

針對「西堤牛排中壢中山店」，陳時中表示，目前還沒有證據說是非直接接觸，整體來講都有人與人的接觸在，不能排除環境的可能，基本上還是可以看到人的關聯。該餐廳第一天就消毒過，已經靜置蠻多天，做環境採檢也檢不出什麼。