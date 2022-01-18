新冠疫情近日又在日本大爆發，據悉，18日大阪府將會公布，又有約6千位新確診病例，再度創下新高紀錄。目前，日本政府也準備提高大東京地區等地社交禁令至準緊急狀態，也就是沒那麼嚴格的緊急狀態。

17日，日本單日新染疫人數近2.1萬，已連續第4天超過兩萬大關。所幸，疫歿者數目還是很低。至於重症患者，這幾天大概多增8人，達243人。

至於大阪在17日有新增2549位新病例，比1周前大增5倍之多。同1日，東京有3719個新案例，也是一周前的4倍。

為了重啟商業活動，日本政府可能將暫停實施一種結合疫苗接種，與病毒檢測的抗疫計畫。

日本官方資料指出，截至9日當周，當地新確診病例中有高達84%是染上Omicron的。雖然得到Omicron的病症較輕微，但Omicron感染速度卻是當今新冠病毒中最快的。

另外，若大東京等地又要實施較寬鬆緊急狀態，預計將從21日開始執行，先以3星期為主。