FII工業富聯(601138.SH)執行長鄭弘孟指出，集團為結合人工智慧、大數據、雲服務、專業領域知識及實證的「ABCDE」大數據公司，進而在未來聚焦於新能源車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域，運用科學解讀數據，盼協助創造產業全新格局。

鄭弘孟今日出席「2022商周線上圓桌造局者論壇」，以「決策新關係」為題，向線上超過千位跨產業、領域的執行長（CEO），說明數據決策如何顛覆產業新格局，以及如何善用科學數據助力企業永續。

鄭弘孟首先以A+B+C+D+E=FII的簡單公式，表示工業富聯是個人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲服務（Cloud Technology）、專業領域知識（Domain Know-how）、實證（Evidence）的大數據公司，進而聚焦新能源車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域。

鄭弘孟指出，工業富聯遍及全球12個國家地區、員工超過20萬名，如何運用各種數據輔助決策，是推動數位轉型的重要關鍵。如疫情期間為確保同仁安全並兼顧營運順暢，需利用科學方式採集及數據解讀，將全球生產基地數據整合在防疫平台，以利即時滾動調整政策。

針對眾所關注的ESG融入企業經營面向，鄭弘孟分別就數據化對供應鏈、碳中和和新能源三面向進行剖析，同時針對新能源車、半導體和工業元宇宙等方面闡述工業富聯願景。在新能源車方面，工業富聯將以輕量化、省電化及智慧畫需求做為相關布局目標。

其次，在半導體方面，鄭弘孟認為半導體晶圓製造是大數據產業，誰掌握設備及製程參數更精準，在疫情、地緣政治和晶片缺貨中就能勝出，工業富聯可透過打造燈塔工廠方式，來改善半導體企業的效益。

最後，工業元宇宙領域正是工業富聯的既有實力，利用大量的精益化過程，透過數據採集、傳輸、運算、AI及區塊鏈提升生產管理效益，如在高階精密手機的機構件製造，亦先掌握材料、設備及製程參數，生產出競爭對手無法達成的工藝產品。

對於在數據轉型過程中，怎麼做才能讓團隊願意「聽數據說話」，鄭弘孟對此表示，應該讓別人願意聽數據說話，最重要的是，收集的數據是正確的，而且在這些數據上的分析和討論是正確的。

鄭弘孟強調，首先是明確目標，以結果為導向、確定哪些是有用數據。其次是透過科學採集方式，獲取到盡可能多的相關數據。第三是建立合適的數據模型，以及在此基礎上的分析邏輯，然後是數據的可視化和應用。

鄭弘孟認為，沒有數據就不會有管理。數據就是一種信號，告訴你已經發生了什麼，或即將要發生什麼的信號。工業富聯就是依據對「信號」的判斷來決定行事方向和方式，什麼事可以做、什麼時候做，以及應當採取什麼樣的方式來做。