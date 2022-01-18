高雄市仁武區一家遊戲餐廳涉嫌違法賭博，轄區1名陳姓退休員警涉嫌收受不當利益包庇不予舉發，橋頭地院今年1月7日將陳及2名業者共3人羈押禁見，橋檢今日上午再次搜索仁武分局警備隊，帶回1名員警偵訊中，是否接受業者不當利益，檢方稍晚將對外公布。

橋頭地檢署檢察官年初接獲檢舉，指出高雄市1名陳姓退休員警涉嫌於2020年間擔任高雄市警局仁武分局偵查隊偵查佐期間，明知轄區一家遊戲餐廳為得將籌碼換成新台幣（俗稱洗分）之營利賭博餐廳，竟因與業者熟識，而包庇不為舉發，且數次前往該遊戲餐廳消費，並與該遊戲餐廳有不正利益往來。

全案經檢察官鄭子薇漏夜偵訊後，認陳姓退休員警及2名陳姓業者分涉貪污治罪條例第4條第 1項第5款對於違背職務上之行為收受賄賂；同條例第11條第1項違背職務行賄等罪嫌，均向橋頭地方法院聲請羈押禁見陳嫌3人獲准。

檢方今日上午到仁武分局警備隊搜索，帶回1名員警偵訊中，仁武分局坦承有此事，檢方強調，目前案件仍在偵訊中，案情告段落會統一對外說明。