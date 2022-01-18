南韓知名網紅「百萬聖希」（백만송희）雖擁有甜美的臉蛋，但因神韻與台灣資深藝人白冰冰年輕時期十分相似，加上兇猛的好身材而意外在PTT表特版上爆紅，台灣網友更封她為「韓版白冰冰」。而近日前往南韓外地旅遊的她，在社群平台上分享多張入住飯店的泳裝美照，火辣的好身材也再度吸引目光。

「百萬聖希」雖身高只有155公分，但卻擁有亮麗的外表、清純氣質與凹凸有致的火辣身材，加上她十分熱愛登山，經常透過社群媒體分享各種登山資訊以及登山美照，而受到大批網友的喜愛，目前她的個人IG已吸引超過8萬人追蹤，人氣還不斷攀升。

而不久前前往外地旅遊的百萬聖希，除了在IG上曬出各種旅遊資訊外，不忘曬出多張旅遊辣照。只見她穿著黑底紅色愛心的低胸連身泳裝，對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，而泳裝胸前的透膚深V設計，使她豐滿的上圍曲線若隱若現十分性感，配上她燦爛的笑容，瞬間電暈一票粉絲，她還加碼PO出跳下水的火辣畫面，令網友看了紛紛留言「紅色泳衣真適合你」、「真可愛」、「身材好辣」、「怎麼有人可以又清純又可愛又性感」、「泳衣好辣」、「笑容電死人」、「你比風景還要美」、「看起來真的好像在峇里島」、「我也好想去」、「這笑容看起來真幸福」、「，吸引大批網友按讚。