王力宏與李靚蕾離婚風波終於告一段落,然而網路上餘波未平,許多藝人好友都遭到波及,身為女方閨蜜的侯佩岑一舉一動也成為焦點,婚變以來她都悄聲無息,直到日前侯佩岑罕見在IG上PO一段英文,勵志的內容被網友懷疑是在向李靚蕾喊話。

蕾宏大戰以來,侯佩岑幾乎從未公開表態或針對相關問題發言,直到17日她在IG限時動態發文表示,「You did the best you could today,and that is good enough.(妳已經努力做到最好,一切就已經足夠了)」,溫柔正向的語錄疑似是在對好姊妹李靚蕾加油打氣。

侯佩岑疑似對好姊妹李靚蕾喊話。(圖/翻攝自侯佩岑IG)

事實上,李靚蕾、侯佩岑與陶喆老婆江佩蓉(Penny)為感情要好的閨蜜,過去就經常三人合體曬出合照,李靚蕾的離婚消息曝光後,侯佩岑僅在臉書表示「願我們都能安之若素」,也被外界解讀為是安慰好姊妹,這段時間她更是無端受到牽連。

先前李靚蕾指控王力宏未經她同意下找3男一同返家,還試圖拿鑰匙硬開門,就傳出她打槍「黑人」陳建州或女方好友侯佩岑等人陪同的提議,對此,她也解釋回家看孩子是很單純的事,不需要一定要誰陪才會讓王力宏進家門,也呼籲大家別再打擾這些藝人朋友。