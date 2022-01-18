王力宏與李靚蕾離婚風波終於告一段落，然而網路上餘波未平，許多藝人好友都遭到波及，身為女方閨蜜的侯佩岑一舉一動也成為焦點，婚變以來她都悄聲無息，直到日前侯佩岑罕見在IG上PO一段英文，勵志的內容被網友懷疑是在向李靚蕾喊話。

蕾宏大戰以來，侯佩岑幾乎從未公開表態或針對相關問題發言，直到17日她在IG限時動態發文表示，「You did the best you could today,and that is good enough.（妳已經努力做到最好，一切就已經足夠了）」，溫柔正向的語錄疑似是在對好姊妹李靚蕾加油打氣。

侯佩岑疑似對好姊妹李靚蕾喊話。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

事實上，李靚蕾、侯佩岑與陶喆老婆江佩蓉（Penny）為感情要好的閨蜜，過去就經常三人合體曬出合照，李靚蕾的離婚消息曝光後，侯佩岑僅在臉書表示「願我們都能安之若素」，也被外界解讀為是安慰好姊妹，這段時間她更是無端受到牽連。

先前李靚蕾指控王力宏未經她同意下找3男一同返家，還試圖拿鑰匙硬開門，就傳出她打槍「黑人」陳建州或女方好友侯佩岑等人陪同的提議，對此，她也解釋回家看孩子是很單純的事，不需要一定要誰陪才會讓王力宏進家門，也呼籲大家別再打擾這些藝人朋友。