春節即將來臨，為關懷轄內外籍漁工，新北市勞工局與五大漁會（金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮）合作，陸續在18日至21日前往漁港發放關懷物資，了解外籍漁工的工作及生活狀況，另外市府今年也與台大醫院職業醫學科醫師合作臨港健檢，在通譯人員協助翻譯下，教導漁工預防職業傷害並提供義診服務，也呼籲漁工接種疫苗。

勞工局指出，市府2013年起每年都會在春節前派員到五大漁會駐點宣導，發放口罩、酒精、體溫劑、食物、電話卡、濕紙巾、小型後背包等物資，並與漁會及碼頭哨所的聯繫管道，了解外籍漁工的狀況，而宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華每年更發揮善心，募集冬衣發送給漁工，避免他們寒天受凍。

市府今年第一站來到淡水漁會發放物資時，也吸引上百名外籍漁工參與，而勞工局也藉機宣導漁工在台工作相關權益和事項，雖然外籍漁工因疫情無法返鄉，但不少人也表示藉著這場活動感受到台灣的溫暖關懷。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局未來將會陸續在萬里、貢寮、金山、瑞芳舉辦4個場次，希望雇主及仲介公司一同協助宣導，針對尚未施打COVID-19疫苗的外籍漁工，也可持護照及健保卡到場登記，預約之後至當地衛生所接種疫苗，保護自身和他人安全，一起努力防疫。