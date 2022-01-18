Newegg近年將台灣定位為亞太賣家招募中心並擴大團隊規模，18日發表今年三大重點戰略，針對資深賣家與潛在賣家的跨境電商經營需求，提供不同平台資源，鼓勵多元產業賣家投入跨境電商，也針對賣家營運痛點，推出全方位物流解決方案。

Newegg舉辦「商機誕生」跨境電商賣家頒獎典禮，看準台灣在全球科技產業供應鏈扮演關鍵角色，加上地處亞太經貿樞紐的戰略地位，去（2021）年將台灣定位為亞太區賣家招募中心，並擴大在地服務團隊規模，協助更多台灣賣家運用Newegg台灣與全球資源，深化跨境銷售能力。

Newegg在2021年取得突破性進展，活躍台灣賣家數相較2020年成長50％，而台灣賣家透過在地團隊輔導、Newegg平台資源與流量，也取得亮眼成績，包括整體銷售額平均成長達32.4％，其中全球站點上台灣賣家營收成長高達111.6％、北美B2B商業採購站點成長更是台灣賣家不可缺席的布局。

在產品類別上，3C、IT產品表現突出，如記憶卡相關產品年度營收成長近6倍（590.1％）、手機裝置成長近2倍（195.7％）；在北美市場重要銷售檔期，台灣賣家表現同樣突出，例如：2021年黑色星期五、網購星期一購物檔期營業額成長逾8成，顯見台灣賣家若能妥善獲得協助，在Newegg平台能展現高度銷售潛力。

Newegg台灣總經理林惠君表示，2021年Newegg有許多里程碑，包括成功在美國那斯達克上市，並將台灣市場定位為亞太區賣家招募中心，並啟動品牌元年策略，攜手許多台灣合作夥伴協助台灣賣家取得海外市場佳績。

林惠君認為，台灣還有許多具備國際競爭力的產業，包括持續拓展多元品類，涵蓋汽車及自行車零配件、遊戲、電競運動用品等，很期待這些領域的企業一起加入跨境電商行列，讓世界看到更多優質MIT商品。

Newegg表示，企業投身跨境銷售時會思考交易前、中、後各自面臨不同門檻，包含海外市場環境與消費者輪廓、配套服務商整合問題，以及累積專業數位行銷知識等。

在完整生態圈基礎下，Newegg也發表2022年三大重點戰略，包括擴增台灣團隊，Newegg針對已經擁有帳號，但近年尚未善用平台資源的資深賣家，提供免費刊登優惠方案並安排專人輔導，再加深賣家海外市場布局。第二，對於新進賣家，Newegg將針對前期需開拓市場、物流問題與教育訓練等需求，提供多項解決方案，包括免月費、SBN (Shipped By Newegg)物流優惠與每周免費專業課程等，協助潛力賣家快速、無痛進入跨境電商市場。

最後，Newegg也推出全新物流解決方案，今年第一季將啟動的「全方位物流解決方案」，是全台第一個為賣家連接特約物流業者，以及北美倉儲服務的跨境電商平台服務，結合海運、空運及快遞不同領域的物流夥伴，可享有優惠價格及優質服務的一條龍運輸服務，賣家亦可以選擇Newegg第三方物流服務（3PL），作為北美的倉儲跟發貨地點，讓賣家得以更加專注產品銷售與服務客戶，全力發展跨境事業版圖。

即使尚未成為Newegg賣家的廠商，若是有美國當地的倉儲發貨需求，也同樣可以透過這項物流解決方案的頭程運輸結合北美Newegg物流，滿足物流需求。