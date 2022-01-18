永豐銀行致力打造永續綠能生態圈，以多元面向創建業務新里程。永豐銀行總經理莊銘福18日表示，永豐銀行以金融業務為核心，配合政策及產業發展推動綠色金融，兵分六路，包括漁電共生、地面型太陽光電聯貸案、打造綠電網路交易平台等，截至2021年底，旗下合作的太陽光電廠逾5800座，總裝置容量約1.92GW（百萬瓩），年發電量約24億度，可支應75萬家庭用戶一年所需；除太陽光電設備融資外，永豐銀行將持續深耕綠色產業生態圈，協助開發潔能交通或儲能設備等，建構全方位綠能生活。

永豐銀行表示，去年成功籌組旗下第一個、同時也是全台最大規模的「漁電共生」及地面型太陽光電聯貸案，以豐富的經驗協助打造多元化電力供應樣態；攜手綠電網路交易平台業者推出專屬金流服務，導入二大機制推動綠電邁向電子商務新時代；協助綠電業者規劃回饋金信託機制，加速產業深耕地方。

同時，永豐銀行指出，去年推出旗下首宗綠建築都市更新聯貸案及綠建築房貸專案，攜手客戶打造環境永續家園；去年5月則發行全台首檔「社會責任債券」募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫，永豐銀行同時也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的金融業者，實踐責任授信、全力響應永續發展。

永豐銀行表示，主管機關與國內、外媒體高度肯定永豐銀行投入綠色金融服務，去年獲金融監督管理委員會頒予「辦理新創重點產業放款績優銀行－再生能源放款特別獎」、經濟部能源局亦連續6年給予「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」肯定，以及《遠見》頒發「CSR企業社會責任傑出方案－環境友善組楷模獎」及「2021 TSAA台灣永續行動獎」頒發「SDG7銀獎－打造太陽能產業鏈的金融生態圈」等多重獎項。