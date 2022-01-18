【愛傳媒藺奕專欄】除了稱讚，拐彎罵人也是一門學問，尤其最近尾牙，那些只會阿諛奉承的傢伙在你面前晃來晃去、還抽到最大獎，氣不氣。

一場飯局最有意思的組成，就是一山二虎、一桌二媛，每次到扶輪社獅子會或是競選募款餐會，我最喜歡坐進至少兩位名媛、或是有人帶小三的那一桌，那演戲的套路跟老母豬戴胸罩一樣，一套接一套，還一鏡到底，都是影后級。

一山不容二虎通常好處理，就算我不扮演武松打虎，也會有人聽不下去，直接拚酒撩落去。曾經在宜蘭的一場餐會上，同桌有位被企業重金禮聘的博士，總是賣弄複雜艱澀的言談滔滔不絕，我旁邊幾個年輕會計師微笑不語、使用八成耐力強忍自己別下剋上毆打博士，但相信皮鞋裡的腳趾已經忍到捲曲。

我只好舉杯開口：「張博士，你的論述太精彩了！我記得夫人也是學霸，連胸圍都拿A，乾囉！」

一桌不容二媛只能看好戲，畢竟女人能較勁得實在太多了，從外在的妝髮到首飾、整型的玻尿酸到皮秒、口腔裡的隱適美到腳底的鞋子都可以。

餐桌上的宮鬥戲自然不乏：別人隱私妳亂說、別人夾菜妳轉桌，這跟別人打牌妳自摸一樣沒品，一旦被點破、被揭穿，那故作驚訝和後知後覺的表情，真以為自己在試鏡。

仗著男人借勢借端，吹捧老公則是另外一種。有人就喜歡炫耀是有多疼愛自己，幸福是可以公開比賽的嗎？把男人的優點講得像鼻頭粉刺一樣多，來暗示單身的妳，雖然一無是處、並非一無所有喔，反正妳單身就是有病，就算全世界男同都被掰直，妳也沒炮打。

這類貌似幸福的已婚名媛，看到端水果的服務生也一樣甩頭髮。有時候老公在一旁，我都提醒「你老婆這麼嬌貴別讓她做太多家事呀，她的手粗糙了，不就刺痛你嬌嫩的小GG～」。

作者為文學奬得主

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