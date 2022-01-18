有貴人相助就像是如虎添翼，許多困難一下子就能迎刃而解。命理網站「同道星座查詢」近日發文分享，太陽或上升星座落在金牛座、巨蟹座、天秤座、水瓶座和雙魚座的人，今年的貴人運非常旺，遇到任何難題都可以輕鬆解決。

1、金牛座

在2022年，金牛座各方面運勢都有所提升，尤其是會有改變人生的貴人出現，能幫助你解決困難和問題；此外因為你非常擅於學習和反省自我，所以身邊值得信任與學習的人，能夠給予你很大的幫助，但要注意別陷入自卑情緒，只要稍微積極一點就能更加幸運。

2、巨蟹座

巨蟹座個性溫和親切，待人處事圓潤，因此人際關係一直以來都很不錯，認識的貴人也很多，到了2022年，你會因為過去的積累，而有許多貴人願意主動伸出援手給予幫助；在這一年中，巨蟹座能變得更加成熟堅強，不會下意識想要逃避，並因此獲得許多機會。

3、天秤座

天秤座的運氣主要是和自己的心態與狀態有關，想要一直保持幸運，就得維持好自己的狀態，在2022年你的貴人運很旺，會得到同輩的親人或是朋友幫忙，給予你工作、生活上許多的建議，要懂得虛心接受，千萬不要讓機會白白溜走，才會讓你自己變得更加優秀。

4、水瓶座

水瓶座在2022年的貴人運很不錯，財運也因此受到影響而上升，會得到很旺的偏財運，在投資理財方面，就算你只是一個什麼都不懂的「小白」，也可以在貴人的帶領下賺到錢，這讓你得以改變自己在2022年的整體狀況，所以要記得合理運用手上的錢財。

5、雙魚座

在2022年，貴人會悄悄來到雙魚座身邊，默默向你伸出協助之手，讓你能夠在貴人的幫助下順利解決問題，當遇到麻煩時，他們也會在身後默默給予幫助；這一切都是因為雙魚座平常很溫柔善良，對不熟的人也樂於幫忙，所以別人自然也願意助你一臂之力，讓你在事業上可以獲得大躍進的機會。