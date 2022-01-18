自救會成員18日上午再次與坤輿公司對峙。(李京昇攝)

第一線員警搭起簡易棚架，在寒風中輪流吃便當休息。(李京昇攝)

苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場爭議不斷，竹南警方派大批警力維持秩序，反坤輿自救會直指警方偏袒業者，而業者18日也控訴警方執法不公，基層員警吐露心聲，感嘆秉公處理卻還是「兩面不是人」。

坤輿事業廢棄物掩埋場，2021年底再度恢復試運轉，讓地方居民與環保團體不滿，組成發自救會不滿，雙方將近一個月以來衝突不斷，甚至多人在抗爭中受傷掛彩。

轄區竹南警分局與苗栗縣警局，一個月以來動用上百名警力，每天24小時派人到場戒護，就怕有意外衝突發生。

坤輿公司18日上午，抬出棺材直指自救會草菅人命，受害家屬將抬棺前往苗栗縣警察局、公路總局、以及苗栗地方法院申訴。

揚言公司經理王亞綺提到，惡意拿水泥塊阻擋公司門口，掩埋場無法營運，員工面臨失業，她向警方陳情得不到回應，更控訴竹南警分局長林永勝執法不公。

自救會成員連日抗爭中，不斷表達訴求，要求坤輿撤出苗栗，也曾指警方偏袒業者、無所作為。

今天抗爭過程中，員警在路邊搭起簡易棚架，把握時間輪流休息，在寒風中吃便當。有一些基層員警無奈表示，他最近一周至少3天到場支援抗爭，第一線人員只是做份內工作，卻還是挨兩邊罵，裡外不是人，但只能繼續做好自己本分，希望不要再有人受傷。

竹南警方回應，為維護雙方安全與秩序，現場都會派遣警力阻隔雙方人馬，業者與抗議居民互相提出告訴，警方也依法受理偵辦，並未曾袒護任何一方。