台灣運彩xT1聯盟上周新北中信特攻及桃園雲豹主場重啟戰火，閉門開戰的雲豹雖無緣奪勝，但新洋將吉倫表現漸入佳境，止敗指日可待；特攻洋將厄力連2戰火力放送，皆奪33分，帶領團隊攻守大爆發，一舉奪下二連勝；至於聯盟龍頭高雄全家海神則將連勝紀錄推進到5連勝，第一排名愈坐愈穩。

雲豹閉門開戰、電豹女辣翻全場：由於桃園疫情再度爆發，桃園雲豹暌違二周後主場再度開戰，卻被迫閉門比賽，無法開放球迷進場，但雲豹啦啦隊電豹女照樣出動，場邊熱情為球隊應援，成了場上唯一「嬌」點，透過電視轉播依舊辣翻全場，雖然雲豹主場並未成功止敗，但上周日迎戰臺中葳格太陽，在電豹女的助威下，差點奪勝，也讓雲豹重燃希望。電豹女不只在中場休息時間賣力在場上熱舞表演，球隊比賽期間電豹女身著火辣服裝，賣力為雲豹球員們加油，就連對手罰球時，也拼命鼓譟干擾，一群正妹在場邊狂「漏油」，果然起作用，頻頻讓對手球員罰球手軟。

誰是最強本土飆分高手：隨著逐漸適應比賽強度，本土球星們開始發揮飆分身手，上周本土單場得分屢創新高，先是上周六台啤英熊一哥蔣淯安作客新北中信特攻之戰，單場狂飆30分，刷新由高雄全家海神于煥亞、胡瓏貿共同保持的聯盟本土單場最高29分紀錄。沒想到紀錄才隔一天立馬就被改寫，上週日新北中信特攻「黑豹」阿巴西主場迎戰臺南台鋼獵鷹，單場豪取31分，再將本土單場最高得分紀錄向上推進，也讓聯盟最強本土飆分高手之爭更加白熱化，于煥亞、胡瓏貿、蔣淯安、阿巴西4人上演飆分大車拼。

何喬登變柯神 三分球破紀錄：臺中葳格太陽亞洲外援何喬登先前受訪時就提到自己的偶像是美國職籃勇士隊史蒂芬柯瑞，他一直期許自己的投籃能像柯瑞一樣又快又準，上周日作客桃園雲豹，他真的有如「柯神」上身，全場三分球14投8中，命中率高達57.1%，拿下32分、10籃板、6助攻、2抄截、2阻攻的全能數據，打破聯盟單場最多三分球紀錄，讓人見識到菲律賓現役國家隊當家射手的超狂實力，值得一提的是終場前23.75秒，太陽面對雲豹反撲被追到僅剩4分領先時，何喬登竟然2罰落空，差點淪為戰犯，幸好他立即將功折罪，在第2罰失手後跟進搶下進攻籃板，澆熄雲豹反撲氣焰。

厄力成救世主 特攻火力全開：經歷季初低潮，新北中信特攻終於在洋將厄力上陣後強勢反彈，上周末賽前，特攻平均得分僅84.9分，聯盟排名敬陪末座，團隊火力發揮始終不如預期，但隨著厄力逐漸融入團隊，投、切、傳三位一體的全能身手，帶動起特攻團隊攻勢，也讓上周末特攻主場兩戰平均得分暴漲到114.5分，足足多了29.6分，拿下二連勝佳績，厄力上周末兩戰也都分別飆出33分高分，其中上周日對戰臺南台鋼獵鷹更繳出33分、10籃板、11助攻，繼台灣啤酒英熊洋將米丘，成為聯盟史上第二位大三元球員。

龍貓本土洋將無誤 海神獨孤求敗：高雄全家海神看板球星胡瓏貿自9日對戰臺南台鋼獵鷹打出個人代表作，繳出「本土洋將」級數據29分、17籃板，上周六作客桃園雲豹表現持續強勢，再砍20分、9籃板、5助攻、4抄截，再次確認胡瓏貿是聯盟「本土洋將」代表無誤，海神也在胡瓏貿領軍下拉出一波五連勝，排名持續獨走，胡瓏貿本季場均可拿16.1分、8.3籃板、2.5助攻和1.5抄截，在聯盟本土得分榜排第三，僅次台灣啤酒英熊蔣淯安的19.9分和新北中信特攻阿巴西的19.1分，但在聯盟本土籃板榜高居第一，整體出色表現甚至比下同隊兩名洋將霍爾及亞歷山大。

杜譽城大復活 三分火力大爆發：等了一個半月，桃園雲豹終於等到本土當家射手杜譽城大復活，去年11月高雄海港熱身賽對戰臺南台鋼獵鷹，杜譽城替補上陣轟進6記三分彈，拿下22分，成為雲豹寄予厚望的本土得分要角，可惜開季後杜譽城卻突陷低潮，手感持續迷航，幸好教練團始終展現耐心，不斷鼓勵打氣，杜譽城終於破繭而出，上周末主場兩戰，杜譽城找回準星，雖然被降為替補出發，但他化身板凳暴徒，先是在上周六對戰高雄全家海神，單場投進5記三分球，拿下15分，隔日再戰臺中葳格太陽，杜譽城重回先發，表現更加搶眼，全場9投6中，全都是三分球，攻得個人生涯新高20分，近兩戰合計砍進11記三分球，手感超夯，季前總管大調查杜譽城在聯盟顏值擔當拿下第二高票，現在他用實力證明自己絕對不是靠臉吃飯。