立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）18日證實，面對北京不斷的加強對維爾紐斯的貿易報復，立陶宛最憂心的當屬外國投資者因為中國大陸施加壓力，而改變計畫並取消對立陶宛的投資。

阿爾莫奈特表示，「我們還沒有收到企業打算改變投資計畫的進一步消息；但每個人都在擔心，都希望情勢能夠緩和並獲得解決，而這也是我們期盼的。最近的情勢發展，無法為立陶宛的投資環境增加吸引力」。

阿爾莫奈特指的是自2021年秋季，允許台北以台灣名義在維爾紐斯開設辦事處後，此後中國大陸對立陶宛實施的非官方制裁。2021年12月，包括德國汽車零件巨擘馬牌等企業，都遭到北京施壓，要求停止使用立陶宛生產的零件。

話鋒一轉，她補充說明，「但我們希望這成為促成立陶宛進一步決策的動力；比如，如何吸引人才來此，以及其他刺激商業環境的決策」。

儘管阿爾莫奈特樂觀看待大陸帶來的挑戰；但立陶宛投資局席維里斯(Elijus Čivilis)卻表示，目前約40%的立陶宛企業因北京制裁而陷入困境。他坦言，外國投資者喜歡政治更穩定的國家，而這意味著立陶宛相較於林國會損失部分競爭優勢。

為報復維爾紐斯允許以台灣為名設立代表處，北京於2021年秋季宣布中歐班列停駛立陶宛站，隨後停發食品出口許可，再繼之降低立陶宛企業的信用額度，最後再將該國資訊自海關系統中移出，導致立陶宛無法報關。