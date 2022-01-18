社區疫情多點爆發 陳時中曝升三級可能

本土疫情升溫，台大兒童醫院院長黃立民認為，若現在不升三級，到過年也不會升，疫情指揮官陳時中表示，抗疫還是要一步一步來，現在沒有升三級，不代表未來就不會升，疫情每天都有變化，只能根據最新的變化，尋求相對穩健的公衛方式。

另外，台大公衛學者陳秀熙表示，因應Omicron變異株潛伏期短的特性，國內應考慮縮短檢疫及隔離天數，現階段可先縮短Omicron輕症患者的解隔離天數，農曆春節後則可考慮縮短入境檢疫天數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，需要考量3大因素，目前正在研究中。

陳時中昨天主動提及「朝縮短檢疫日期的方向來走」，專家對此表示認同。至於上路的時間點，陳時中表示「有這樣的方向，目前沒有計畫」。

陳時中指出，相關措施都要經過精密計算，包括醫療承受能力、病毒潛伏期最新資料、人民的感受和抗疫的決心等因素；他強調這是未來的方向，至於可不可行，還要有科學的證明。

前衛福部長林奏延表示，今年夏天可望出國免隔離。陳時中認為當然是有可能，但大家不要期待太多，抗疫還是一步步來。