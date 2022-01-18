台中市大安農會18日再推出第四款水果香腸「芬園荔枝香腸」。（大安區農會提供）

台中市大安農會繼研發外埔紅龍果香腸、水里梅子香腸、麻豆柚子香腸大獲好評，18日再推出第四款水果香腸「芬園荔枝香腸」，黑葉荔枝乾的果香與豬肉鮮甜味巧妙融合，呈現出台灣水果結合香腸的新創美味，令人垂涎三尺。

台中市大安農會18日再推出第四款水果香腸「芬園荔枝香腸」。（大安區農會提供）

大安區與彰化芬園結合，特選古早雞休閒農場自產自製黑葉荔枝乾，結合大安區農會產銷履歷豬肉。發表會今日上午在飛天豬餐館舉行，由大安區農會總幹事蔡建宗、芬園鄉農會總幹事黃翊愷及古早雞休閒農場長楊漢宗共同主持。

台中市大安農會18日再推出第四款水果香腸「芬園荔枝香腸」。（大安區農會提供）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，芬園以生產荔枝、米粉、鳳梨聞名，其中又以荔枝產量最多，為黑葉荔枝主要供應地之一，而黑葉荔枝外型比玉荷包大，外殼表面較圓潤不粗糙，是傳統荔枝味。

大安農會總幹事蔡建宗表指出，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

古早雞休閒農場楊漢宗表示，古早雞休閒農場以飼養本土小土雞聞名，遵循古法放牧養雞，讓小土雞在荔枝園內趴趴走，一來小土雞因為運動量足夠，不用施打抗生素及生長激素，因此肉質相當健康鮮美，二來小土雞在荔枝園內運動找蟲吃，減少了荔枝的蟲害，達到了土雞跟「奶雞」共生環境，友善土地達到善的循環。

大安區農會指出，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性，荔枝香腸新品上市優惠價每包只要259元。

另外，古早雞休閒農場加入了農委會田媽媽轉型餐飲與觀光，在農場內經營田媽媽農村風味餐廳，更以產地自產荔枝開發多樣特色產品，如荔枝乾、荔枝醋、荔枝香腸、荔枝酥餅、荔枝軟糖、手工荔枝蜜、荔枝香皂等，可供遊客作為伴手禮，歡迎大家來逛農場享美食。