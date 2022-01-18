據外電報導，南韓反壟斷機構調查發現，多達23家南韓及外國航商涉及聯合壟斷價格，包括HMM等12家本地航商，及台灣、新加坡、香港等地11家航商，長榮（2603）、萬海（2615）上榜，開罰總額高達962億韓元（約8070萬美元）。
萬海表示，公司目前尚未收到主管機關書面通知，無法做回應。
《日經亞洲》報導，南韓公平交易委員會（FTC）2018年起展開調查，2022年1月18日公佈調查結果指出，2003年12月至2018年12月期間，該23家廠商多次串連制定貨櫃運費的最低費率，損害公平競爭。
據外電報導，南韓反壟斷機構調查發現，多達23家南韓及外國航商涉及聯合壟斷價格，包括HMM等12家本地航商，及台灣、新加坡、香港等地11家航商，長榮（2603）、萬海（2615）上榜，開罰總額高達962億韓元（約8070萬美元）。
萬海表示，公司目前尚未收到主管機關書面通知，無法做回應。
《日經亞洲》報導，南韓公平交易委員會（FTC）2018年起展開調查，2022年1月18日公佈調查結果指出，2003年12月至2018年12月期間，該23家廠商多次串連制定貨櫃運費的最低費率，損害公平競爭。
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