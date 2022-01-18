台電停電事故調查進行中，外傳是變壓器故障所造成，台電18日表示，由於事故相關檢測尚未完成，事故原因仍待確認，事故報告將待後續確認後陳報經濟部，台電同時也會針對事故實際檢測成果，切實檢討事故原因。

台電指出，該報導內容具多處與事實不符，包括指出「37萬公升絕緣油」，實際應為3萬7千公升，且變壓器基礎下方設計有防災洩油池防止絕緣油漫流，事故發生時因變壓器外殼裂開，絕緣油部分外洩至洩油池，變壓器本體裂開處下方仍有1萬7千公升絕緣油，並非如報導所指燒到僅剩「下面一點點」。此外，調查過程中也無學者專家提出台電維護管理或操作不當導致等說法；且最終事故報告尚未陳報經濟部，更無可能發生報導所指「經濟部退回台電並要求修正內容」之情形。

台電說明，台電在事件之後就邀集學者專家共同會勘，一致判定確認事故起因為內部故障，並於12月29、30日開蓋檢查確認事故點為一次側高壓導線有故障熔損，而引發事故原因尚須後續取樣試驗方能判定。

台電進一步說明，台電業於去年12月22日邀集各電機廠及公司專家，參考國際標準及本次案例經驗修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。