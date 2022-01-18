為了滿足下世代的創新應用需求、同時保證最佳使用者經驗、能源使用效率，聯發科技今日指出，6G將實現無處不在的全球網路連接 ，6G資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，以配合超低延遲，以滿足進階應用需求。

聯發科技認為，隨著全球對通訊創新技術研究的不斷深入，對行動網路的高性能要求、頻譜資源使用效率、與AI整合的通訊網路架構設計、能耗表現與綠能導入等方面將是未來的重要機會與挑戰，預期6G技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）研擬中的時程進行，初步標準化工作可能於2024／2025年左右開始，並於2027／2028年左右發表第一版標準。

聯發科提出的6G新一代行動通訊關鍵趨勢包括：

一，市場對通訊系統性能（performance）需求將進一步推升，以支持新的殺手級應用，如極致的全息影像通訊（holographic communication）、觸覺通訊、數位分身（digital twin、avatar）、進階的遠距臨場技術（telepresence）等。

二，資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，配合超低延遲，以滿足進階應用需求。

三，利用7-24GHz和Sub-THz頻段，讓總可用頻寬（total addressable bandwidth）增加到50GHz以上。這兩個新頻段的加入將成為有力的基礎，為新的極致應用鋪路；不過這也將帶來了高頻段傳播衰減的嚴峻挑戰，有待克服。

四，網路密集化勢在必行，以增加低頻段的容量，並克服在新頻段內的傳播衰減問題。因物理性質的根本不同，室內基地台部署成本以及其他可行性上的問題和挑戰，需要不同於5G的方法來解決。

五，實現無處不在的全球網路連接，包括目前蜂巢網路還沒有覆蓋的偏遠地區。