國民黨2024派自己最合適？ 趙少康：當然

國民黨舉辦的第四屆「國會青年體驗營」昨（17）日開幕，資深媒體人趙少康今受邀當講師，對於有志投入政治的年輕人，趙提醒，基於各自理念而參政，千萬不要忘記初衷；面對有學員提問，2024年誰最適合代表國民黨參選總統？趙直接回應，「答案當然是我」。

趙少康今（18日）在臉書發文表示，他受邀參加國會青年體驗營，分享自己三十多歲就放棄美商公司高薪投入政壇的想法，當時一心想替風雨飄搖的台灣做事，到現在自己仍然認為從政是要追求最大多數人的最大幸福，如果想賺錢就不要從政，想從政就不要想著賺錢，因為賺錢的方式很多，不需要透過政治，想要「權滾錢、權賺錢」是最沒品的作法。

對有志投入公共事務的年輕人來說，趙少康認為，爭取媒體目光，甚至帶動話題是必要技能，只有爭議才有新聞，現在國民黨的最大問題就是害怕爭議 ，但是從政的人必須有自己的立場跟觀點，只要有立場就會有爭議，進了廚房就不要怕熱，不能怕被罵，如果都沒人罵才真的悲慘，表示這個人根本不受關注。

趙少康直言，至於民進黨已經當家還鬧事，是為了鞏固自身政權，國民黨直到現在都還不知道怎麼當在野黨，他認為，只要對國家忠誠，就要勇敢提出反對意見和主張，包括處理兩岸政策也不能畏懼北京反應，國民黨必須不卑不亢，不用故意像民進黨跟北京為敵，也不能怕得罪北京。

此外，趙少康指出，大是大非原則很重要，從政者必須要有開風氣之先、開發議題、決定議題的能力，不能人云亦云，爭取媒體眼球，「新速實簡」四項原則很重要，也就是要有新觀念、速度快、內容實在、訴求簡單。

至於現場有學員提問，2024年誰最適合代表國民黨參選總統？趙少康稱，「答案當然是我」，趙強調，自己的學識、能力、操守、遠見、格局，能代表台灣人爭取台灣的最大利益，他的從政記錄一向為國為民也禁得起檢驗。邁向2024，他會依照國民黨內的提名程序推進，希望可以有公平的程序決定候選人，而如果有比他合適的人選，「我也會大力支持，成功不必在我、從政沒有私心，是我一貫的態度和立場」。