苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場公司經理王亞綺18日下午赴苗栗縣警局抗議警方執法不公。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場公司經理王亞綺18日下午赴苗栗縣警局抗議警方執法不公，並遞交陳情書由縣警局政風室主任鍾振恭代表接受。（謝明俊攝）

持續陷入抗爭對峙的苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場，原本預訂要在18日展開全營運測試，但因遭反坤輿民眾封路抗議，致使器具無法進場營運，坤輿公司因不滿轄區竹南警分局一早就將台1線封路，明顯偏袒反坤輿團體，未能保護合法廠商權益，18日下午2時前往苗栗縣警局抗議，稍後並赴苗栗地檢署申告竹南警分局長林永勝涉嫌瀆職。

據了解，苗栗縣政府核淮坤輿掩埋場試營運許可期限，是到本月28日為止，因此，廠商方面急於要完整全營運運轉測試，以爭取正式營運許可，在反坤輿團體的全力抗爭封路下，試營運運轉始終無法順利進行，自17日凌晨開始，兩方人馬已在坤輿掩埋場大門口爆發多波衝突，轄區苗栗縣警方更派出大批警力到場維安，以防兩方衝突擴大。

18日清晨，坤輿公司人員車輛多部企圖進場工作，卻發現台1線已由警方管制進出，坤輿公司因而認為警方明顯偏袒反坤輿團體，並未保護坤輿公司合法權益，公司於是指派經理王亞綺帶領員工以及老母親等，赴苗栗縣警局前抬棺抗議。

警方為免萬一，在縣警局大門口布署警方預防，王亞綺一行於下午2點抵達縣警局大門，控訴警方執法立場不公，任憑坤輿公司人員工作權受到侵害，王亞綺並遞交一封陳情書，由縣警局政風室主任鍾政恭代表接受。

王亞綺一行人稍後轉往公路總局第2工務段陳情，希望工2段針對反坤輿團體占用公有道路一事，作出合法裁定，王亞綺接著再轉往苗栗地檢署，按鈴申告竹南警分局長林永勝涉嫌瀆職，由地檢署依法受理偵辦。