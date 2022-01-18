女網友在臉書社團抱怨車位被鄰居停走。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

下雨天凌晨12點多下班回家，竟然發現自己的車位被人停走了，怎會不氣炸！一名人妻痛批「開L牌車沒錢買車位租車位」，表示自己承租的房子含車位，竟然被同棟鄰居停走，打電話直接轉語音，害得自己跟老公被迫出去找車位再淋雨回家。眾多網友看了，都建議應該「電鈴按爆」，人妻也回應，下次一定按爆，老公阻止也沒用！

一名女網友18日在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，承租的房子含車位，平日為了方便，都騎機車代步上班，車子則停在老公家，方便婆婆用車。今天下雨，老公開車載她下班，半夜12點多下班已經很累，終於到家一進地下室，竟然看見自己車位被別人停了！害得她跟老公只能開出去找停車格，然後淋雨回家。

女網友憤怒說「就因為我車位在電梯門口，你常常看見那裡空位就能停嗎？我每月在繳房租的時候你怎不拿來貼我錢！我付錢租的房子車位我空著也是我的自由！」。

詢問警衛室得知車主是同棟三樓住戶，但打車內留的電話直接轉語音信箱，讓女網友痛批：「你自己爽爽睡就好，別人都該死！搞半天！開L牌車沒錢買車位租車位，錢都這樣省來買車的哦！」，更表示自己相當佛心，「貼你一張紙條還沒半夜兩點直接去你家按門鈴叫你！」。

不過網友看完，刷一整排留言建議：「按爆門鈴」，女網友也回應：「半夜沒衝動直接跑去給他按門鈴，實在我錯了，我下次會記得去按爆他家門鈴的，我老公再阻止我也沒用了」，更說住處算鄉下地方，很多老人跟小孩，怕按門鈴造成困擾，才決定先留紙條。

還有網友分享經驗，表示以前自己的車位也常被停走，還曾被嗆「你又很少停，給我停會怎樣，外面找一下車位很難嗎？」，最後她在停車位旁邊牆上貼上「私人停車位，未經允許1小時新台幣$1000/1小時」，從此以後沒人敢再停！