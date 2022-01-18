民進黨立委劉建國今日於臉書發文表示，台灣一位A同學輕信臉書文廣告，就買機票飛至杜拜，以為可在外國工作，未料卻慘遭人蛇集團控制。外交部亞非司回應，近來類似詐騙案件越來越多，提醒民眾自己要多加小心。

劉建國指出，近日接獲陳情，A同學因為在臉書看到文章，輕信以為可以到杜拜工作、學習語言，因而獨自購買機票，飛到杜拜當地，未料一落地後，就被人蛇集團控制，要求從事詐騙行為，甚至還扣押手機、護照，限制A同學的行動。

劉建國說，A同學後來找機會取得手機，向台灣的家人及外交部聯絡求援，因我國和阿拉伯聯合大公國無邦交，因此外交部立刻請A同學向杜拜警察求助，並輾轉到台灣駐杜拜辦事處尋求幫助。

劉建國表示，經外交部協助後，A同學已經辦好臨時護照，目前人也已平安回台，正在檢疫隔離中。但經過深入向外交部了解，近期類似的案子激增，網路上的詐騙文層出不窮，很多剛出社會的年輕人想打拚賺錢，卻被詐騙。

劉建國說，已請外交部、警政署等單位，謹慎看待此事，並加強宣導防止詐騙、遭騙的後續處理方式等等，也要提醒年輕朋友，網路詐騙多，一定要謹慎再謹慎。