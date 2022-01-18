年節將至，電商物流需求激增，物流新創Pickupp看到痛點，特別推出「免出門專人到府取件、安心查」的急件快遞及隔日配送服務，並加碼推出限時優惠，即日起註冊就送6000元儲值金，不限金額下單即可使用優惠。藉由新服務的推出，希望一次搞定物流產業供需以及淡旺季供需不均的問題，一方面支持電商夥伴解決順利出貨的燃眉之急，另一方面也提高消費者的購物體驗。

過往年節物流塞車的狀況對於電商業者和消費者來說都是很大的困擾，尤其是隨著疫情升溫，預期今年線上購物的熱度勢必超越以往。隨著民眾忙著在線上張羅年貨或是掌握年節優惠安排送禮及購物，電商業者也將面對運送需求遽增的挑戰，尤其是對於中小型電商來說，更是很大的營運壓力。

有鑑於此，Pickupp祭出過年不打烊的服務，即日起至2月15日止新用戶註冊，並完成驗證後，於建立訂單時添加優惠碼欄位輸入折扣碼「6000元」立即獲得價值6000元儲值金，體驗一鍵下單，讓電商夥伴順利解套物流痛點，在沒有後顧之憂地的搶攻年節商機。優惠有限制名額，數量有限送完為止。

Pickupp台灣總經理梁瀞文表示，此一系列新服務及優惠剛推出即獲得廣大迴響，希望隨著新服務的推出，可以讓電商夥伴們多一些選擇，也藉由提供彈性、客製化且性價比高的物流方案，協助中小型電商在成熟市場中，增加競爭優勢。她表示，目前Pickupp選在人口密集的大台北區域，讓中小型及企業賣家搶先體驗一鍵下單的可靠寄件服務，預期至少能吸引到3000個商家體驗服務。

回顧2021年下半年，Pickupp進入台灣市場後快速累積許多策略夥伴的信任，在雙北拓展服務，並讓共享的商業模式整合周邊資源如配送運力、衛星倉等，提供商戶與消費者快速穩定且價格合理的物流服務。

Pickupp希冀透過共享商業模式以及先進演算科技，提升整體物流生態圈的策略，解決物流產業供需不均的問題，同時整合物流生態圈的各類運輸服務，利用平台模式來最大化單趟運送效益，創造多贏的局面，因此進入台灣市場後不斷的鋪建基礎建設，在短短半年內快速將服務範圍覆蓋大台北地區22區，為商家提供穩定且實惠的物流服務。

展望2022年，Pickupp除深化大台北地區的服務，也希望能將服務覆蓋範圍拓展至全台灣。此外，也將加速衛星倉與轉運倉的網路搭建，短程與中長程運力的銜接，並加大投資升級平台科技，串連合作夥伴、物流業者帶領產業數位轉型，讓生態圈內的業者與個人共享產業升級的利益。另一方面，Pickupp也發現除台灣本地的營運服務外，在國際化趨勢和疫情影響下，越來越多企業選擇透過跨境電商加速佈局全球。