搶攻預防醫學商機，盛弘醫藥（8403）旗下精準健康18日宣布，擬投資基因檢測康健基因公司15％股權，這是繼上個月投資AI醫療睿傳數據，拿下17.8％股權後，再一次進行擴大業務發展的投資案。

精準健康指出，透過兩起投資案合作，公司更進一步朝上游整合，強化內部基因資料庫與AI大數據資源，朝打造國內最完整的預防醫學生態圈再跨一大步。

康健基因科技為世界知名的生物晶片、二代定序到三代定序技術的認證服務商，自2010年創立以來，以生物資訊分析及研發基因檢測產品為核心，現已成為國內最專業的生物資訊與基因科技公司。

精準健康指出，康健基因具備完整的分生實驗及生醫大數據之分析能力，擁有最全面的基因多型性資料庫，平均每個疾病參考檢測點位（SNP）為業界最多。並擁有第三方獨立醫學檢測實驗室，提供國內外基因科技產品及基因體研究者包括腸道菌相與精準醫療等各類基因檢測服務，此次與康健基因合作，將有助於加強精準健康的基因庫資料與分析技術，提供更專業可靠的大眾健康基因檢測。

另外，精準健康於2021年12月取得睿傳數據17.8％股權，也成為僅次於永耀生技的第二大股東。永耀為鴻海創辦人郭台銘先生涉足醫療健康領域的重要控股平台。

睿傳以整合健康數據最上游及開發醫療健康相關人工智慧元件及系統運用著稱，旗下產品 HealthBee 數位健康平台（Digital Health Platform DHP）支持巨量醫療健康資料倉儲，提供醫療影像疾病偵測輔助系統、慢性病風險AI模型佈署管理及跨設備GPU叢集執行管理等，此對擁有健檢通路的精準健康而言，可強化AI健康大數據分析及精準健康風險預警，以提供個人化早期疾病預防與健康管理，並以AI擴展預防醫學輔助應用。

精準健康指出，透過此次與台灣醫療科技頂尖公司合作，以各自擅長的服務，來具體實現「預防醫學」的經營模式，將以華人生物基因資料庫應用平台為基礎，組軍功能醫學、健康管理、健康檢查、生技事業等四大策略布局，開展醫檢合一的全人健康照護公司。