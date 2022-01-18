日本境內COVID -19疫情升溫，包括東京等首都圈1都3縣以及愛知縣等共13都向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」，提升防疫層級。

日本讀賣新聞報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化，東京都、埼玉縣、千葉縣、愛知縣等13都縣已向政府申請適用防止蔓延等重點措施。日本政府今天傍晚將召開相關閣僚會議研議，19日將在政府防疫對策本部正式做出決定。

申請適用「防止蔓延等重點措施」的是東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣、長崎縣。

本月9日起已經開始實施防止蔓延等重點措施的是廣島縣、山口縣、沖繩縣這3縣。

日本政府若同意東京都等13都縣適用防止蔓延等重點措施的話，將從本月21日起適用，為期約3週。

日本政府發言人、內閣官房長官長松野博一今天在例行記者會上表示，日本全國正面臨疫情以未曾經歷過的快速在擴散中，新增確診病例數也急速增加。療養者及重症人數有增加的傾向。

松野表示，如果其他的地方自治體（都道府縣市區町村）也要申請適用「防止蔓延等重點措施」的話，政府會儘速研議。

日本朝日新聞報導，大阪府疫情正加速擴大，今天新增確診病例預估有5000多例，創新高。大阪府、兵庫縣、京都府等3府縣的知事快則明天向政府要求適用「防止蔓延等重點措施」。

「防止蔓延等重點措施」是「緊急事態宣言」前一階段的防疫作為，由日本中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由知事判斷。

日本政府本月7日宣布，沖繩、山口以及廣島3縣自9日起實施「防止蔓延等重點措施」至31日為止。這是自2021年9月解除防止蔓延等重點措施後，日本再次實施。