疫情持續升溫，桃園多所學校受到群聚感染影響，宣布暫緩取消畢業旅行等活動，台中市和高雄也啟動校園加嚴專案，暫停各校跨縣市交流，北市校園雖恢復用餐隔板，但未取消畢業旅行或跨縣市交流活動。有家長抱怨指出，疫情很嚴重，學校仍堅持辦理4天3夜的服務學習，令人相當擔心，北市不取消畢業旅行，後果恐不堪設想。

家長指出，服務學習的地點辦在雲林，時間是1月21日至24日、4天3夜行程，讓學生體驗農村生活和都市的差異，並與偏鄉兒童交流，是很好的經驗，但現在疫情嚴峻，應該暫緩行程；家長擔憂，跨縣市交流會增加染疫風險，加上學生同寢室睡覺，不可能都戴著口罩。

家長說，雖然高中生都打過2劑疫苗，但仍可能會突破性感染，這種敏感的時刻，學校應該避免讓同學曝露在風險中，平時上課在學校，同學都是固定，也都會戴口罩、隔板用餐，到校外就很難避免不接觸不特定對象，加上學習服務是高一和高二一起，加上老師就有將近250人，如群聚染疫，後果不堪設想。

北市教育局副局長陳素慧表示，目前台北市還沒取消畢業旅行或跨縣市活動，但會提醒學校，不要到疫情熱區，而學校也都會遵守防疫規定，甚至會自行帶隔板，至於服務學習如果家長有疑慮，可以選擇其他梯次參加，沒有硬性規定，只要在學期內完成就可以。

被問到學校活動如有外宿，學生睡覺時是否要戴口罩？陳素慧說，學生可自己選擇要不要戴口罩，畢竟回到寢室屬於非公開場域，同學也都是特定的對象，而這段時間學校如有跨縣市活動，都會特別提醒，做好防疫措施。