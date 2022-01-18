戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）推出0.10.11版本更新，陪同玩家迎接農曆新年，2022年搶先登場的第一個活動讓玩家首次能一口氣掌舵六艘全新泛亞巡洋艦 - 開放搶先體驗的泛亞巡洋艦包括 V 階重慶號、VI 階Rahmat、VII階Chumphon、VIII 階Harbin、IX 階Sejong和X 階濟南號。此新分支戰艦的特色為具有小口徑卻高射速的火炮，外加上強大的深水魚雷。

28 個全新戰鬥任務將開放讓玩家進行挑戰，完成戰鬥任務則可獲得新的暫時性資源 — 泛亞代幣，在完成第二和第四個戰鬥任務組時也將分別獲得 V 階重慶號和 VII 階Chumphon。泛亞代幣則可用來兌換VI 階Rahmat 和 VIII 階Harbin；泛亞 VII 至 X 階可研發巡洋艦的「絲路拂曉」永久迷彩；以及其他豐富獎勵。為歡慶泛亞巡洋艦開放搶先體驗。火龍港也已於此版本中進行更新。配合泛亞巡洋艦的主題，玩家還可以藉由參與戰鬥任務來慶祝農曆新年，以獲得主題旗幟、特殊貨櫃和其他物品。

在排名戰和聯合戰鬥進行了廣泛的測試後，讓玩家深感興趣的超級戰艦已準備好在隨機戰中進行廣泛的新階段測試。從 0.11.0 版本更新開始，超級戰艦的測試不僅會在排名戰和聯合戰鬥中進行，也將加入隨機戰鬥，讓超級戰艦正式成為《戰艦世界》成員又更進一步。

另外，非對稱戰鬥將在0.10.11版本更新的最後兩週重返！在此限時戰鬥類型中，雙方隊伍的戰艦和階級組成將跟先前版本有所不同。第一支隊伍將包含6至8艘戰艦IX和X階戰艦，第二支隊伍則包含 9-12 艘 VII 和 VIII 階戰艦。

最後，1915 年開發的超大型高速戰鬥巡洋艦計畫X Incomparable 將在0.10.11版本更新釋出時於軍械庫中上架。X Incomparable配有六門強大的 508 毫米主炮，射速以主力艦而言相當高，還擁有兩座四聯裝魚雷發射器，是一艘兼具火力及速度的戰艦。