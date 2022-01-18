雲豹能源(6869)將於明(19)日登錄興櫃掛牌，今(18)日舉行興櫃前法說會，展望今年，雲豹能源各項業務皆取得顯著突破，看好今年營收將有顯著成長力道。

雲豹能源成立於105年，發揮「強強聯手、共創雙贏」之獨特投資策略，早期專注於太陽光電，近年轉型為再生能源整合平台服務商，陸續投入離岸風電、儲能、售電平台、水處理等項目，也多次結盟國際夥伴，耕耘台灣再生能源產業。

雲豹能源董事長賴勁麟表示，隨著環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。雲豹能源作為全方位發展的台灣能源品牌，不僅是ESG促成者、也是實踐者，網羅太陽能、離岸風電等多元再生能源，致力達成能源轉型目標，與國際接軌。

目前雲豹能源開發持有太陽能案場遍布全台12縣市，總量逾300MW，更超前部署於台南北門投資建置全台最大123MW漁電共生戶外場域，預計年發電量將達1.8億。離岸風電部分，雲豹能源攜手其他廠商共組離岸風電台灣隊，不只計畫投入Formosa 4、 Formosa 5兩座風場開發，更進軍開發日本優良風場，展現開拓國際市場野心。除發電外，雲豹能源跨足儲能及售電業，打造「發電、儲電、售電一站式服務」，多角化經營讓集團綠能版圖更趨完整。

雲豹能源資本額為11.27億，110年上半年合併營收為2.08億元，稅後淨利為8463.3萬元，每股盈餘為1.06元。110年全年度合併自結營收21.55億元，年增919%，創史上新高。

展望今年，雲豹能源各項業務皆取得顯著突破，看好今年營收將有顯著成長力道，以業務別來看，太陽能業務擁有台南北門漁電共生案場總建置容量123MW，合約總金額超過60億元之業務挹注；風電業務，結合上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源等台灣知名離岸風電本土廠商，組成離岸風電台灣隊，將於今年參加第三階段區塊開發遴選；儲能業務，子公司台普威能源於110年取得之台電高雄路園配電變電所(D/S)儲能設備系統9億元標案，預計於111年完工；綠電售電平台業務，將陸續取得更多大型企業售電合約；水處理業務，則有子公司煒盛廢水合計總金額達20億元之標案貢獻。