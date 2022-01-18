美國主要客運和貨運民航業者執行長周一集體發出警告，稱行動電信商AT&T和Verizon在周三部署新的5G通訊服務時，恐將引發「災難性」的飛航危機。

這些航空公司警告，新的C頻段5G通訊服務可能導致大量的廣體飛機無法使用，使數以萬計的美國人滯留海外。

美航、達美、聯航、西南等航空公司執行長在聯名信中表示，除非我們的主要樞紐獲准飛行，否則絕大多數的載客服務基本上都將停飛。

美國聯邦航空總署（FAA）警告，新的5G通訊服務可能干擾高度計等敏感的飛機儀器，並可能影響低能見度的飛行操作。這意味著像昨天這樣的一天裡，可能有超過1100個航班遭到取消、改道或延誤，10萬名乘客受到影響。

這些航空公司要求5G網路的部署必須距離機場和港口至少2英里（3.22公里）。他們在信中強調採取行動的迫切性，否則「這個國家的商業活動將陷入停頓」。UPS航空、 Atlas Air、捷藍航空和聯邦快遞也簽署了這封信。

據外媒報導，這封聯名信將送交給白宮國家經濟委員會主席Brian Deese、交通部長Pete Buttigieg、FAA局長Steve Dickson，以及聯邦通信委員會 （FCC）主席Jessica Rosenworcel。