將來商業銀行將自22日起展開試營運、目標3月正式開業，金管會對此表示，期勉將來銀行秉持「慎始」態度且「行穩致遠」，本於負責任的創新精神推展各項業務，藉由創新經營型態提升客戶使用金融服務便利性，落實普惠金融。

將來銀行經中央存保公司審核通過成為要保機構，雙方今（18）日舉行簽約儀式，金管會由銀行局副局長林志吉代表出席並致詞。

林志吉指出，純網銀經營管理仍將面對與傳統銀行相關的信用、市場、作業、流動性、信譽等各種風險，適用相同法規與監理要求，但風險內涵有所差異。由於純網銀無實體據點的特性，存款及提領不受時間及地點限制，可能面對短時間資金大量移動風險。

金管會認為，純網銀尤其應著重流動性風險管理。因此在2019年8月許可三家純網銀設立時，特別要求純網銀應立即向中央存保公司申請參加存款保險，期使純網銀能及早成為要保機構，在開始營業後立即受存款保險的保障，以提升存款人對純網銀的信心。

而為強化純網銀的流動性風險管理機制，林志吉指出，中央存保公司亦已建置純網銀自動化申報監理資料措施，讓主管機關得以及時掌握純網銀存放款業務變化狀況、及交易系統異常訊息，將有助於降低人力成本並提升金融監理效率。

林志吉表示，純網銀的開業與營運受到外界高度關切與矚目，在將來銀行加入金融市場後，三家純網銀將全數到位。金管會期許將來銀行於開業後應確實配合金管會、央行及中央存保公司的流動性控管機制，落實執行相關資料申報、風險控管及緊急應變措施。

林志吉期勉，將來銀行的開業與營運應秉持「慎始」的態度，並且「行穩致遠」，本於負責任的創新精神推展各項業務，藉由創新的經營型態，提升客戶使用金融服務的便利性，推動金融科技創新、提升金融競爭力，落實普惠金融。